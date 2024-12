Grato ao Santos, André deixa balada para trás e muda de vida após aposentadoria

Campeão paulista e da Copa do Brasil pelo Santos, André pendurou as chuteiras neste ano. Mas engana-se quem pensa que o ex-jogador, apelidado de "Balada", vai se dedicar à vida noturna. Ele não quer ficar parado. Pelo contrário. O ex-atacante está fazendo planos ambiciosos para o futuro.

Além de fazer sucesso contando histórias em podcasts, André também entrou para o mundo dos negócios. Aos 34 anos, assumiu a administração da SAF da Cabofriense, clube que atuou nas categorias de base e encerrou a carreira.

"Estamos na gestão da Cabofriense, que é da minha cidade. Pegamos o clube para levá-lo de volta à primeira divisão. Meu projeto agora é tocar a Cabofriense e fazer uma boa gestão", disse à reportagem.

Atualmente, a Cabofriense disputa a Série A2 do Campeonato Carioca. Em 2024, a equipe ficou na sétima colocação do torneio, fora da zona de classificação para o mata-mata. Já na Copa Rio, o clube caiu nas quartas de final.

Saúde em dia!

Além de administrador, André também está tendo uma atenção especial com o seu corpo. O ex-jogador aproveita o tempo livre para pedalar e revelou que tem o desejo de participar de uma maratona em breve.

"Tem que correr, não tem jeito, não dá para ser gordo (risos). Estou correndo. Não corria quando jogava, mas agora estou. Estou com um projeto para correr a meia maratona. Estou me cuidado. Eu gosto de pedalar e correr. Estou fazendo um projeto legal para correr a meia maratona e depois, quem sabe, a maratona. Vamos ver se eu viro maratonista. Não é fácil, mas vamos ver", comentou.

André disputou 94 partidas com a camisa do Santos, marcou 41 gols e conquistou três títulos: Campeonato Paulista de 2010, Copa do Brasil de 2010 e Recopa Sul-Americana de 2012. Ele também passou por clubes como Vasco, Corinthians, Grêmio, Atlético-MG e Ponte Preta, mas o Peixe tem um espaço especial em sua memória.

"O Santos representou tudo para mim. Eu morei aqui, foi minha casa. Vivi por muito tempo aqui. O Santos foi o clube que abriu as portas para mim no futebol. O Santos é tudo para mim", relembrou.

O ex-atacante, aliás, teve a oportunidade de voltar a jogar na Vila Viva Sorte recentemente, em jogo beneficente realizado na casa alvinegra.

"Chegar aqui em Santos já foi legal. 16 anos depois voltar a Santos é bom demais. É um lugar e uma cidade especial. Esse metro quadrado é especial. Morava aqui no segundo andar. De madrugada a gente invadia os camarotes para pegar uma sobras de comida. Já corri pela Vila quando estava vazia...É especial demais voltar à Vila", declarou.

No Santos, André formou uma parceria de sucesso com Neymar e agora torce para que o atual jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, volte a vestir a camisa alvinegra.

"Não sei se vem, mas eu torço para que sim. Estamos na torcida para que venha, que dê tudo certo. É um pouco complicado, mas tomara que venha para que essa nova geração possa ver ele de perto e fazer o Santos voltar a ser vencedor", finalizou.