Fortaleza não aceita menos de R$ 12 milhões por Renato Kayzer

Renato Kayzer, atacante do Fortaleza, é alvo de vários interessados para uma possível transferência neste fim de ano. Segundo informações de O POVO, o time cearense já definiu o valor de uma negociação.

O clube que quiser Kayser terá que desembolsar US$ 2 milhões de dólares - cerca de R$ 12,1 milhões na cotação atual. O Fluminense apareceu como o principal candidato a levar o jogador para o Rio de Janeiro.

O Fortaleza tem 60% dos direitos econômicos de Renato Kayzer, que tem contrato por mais uma temporada. Desta forma, o Leão do Pici ficaria com cerca de R$ 7,3 milhões do valor estipulado. No entanto, o atleta já poderia assinar um pré-contrato com outra agremiação no meio do próximo ano.

Em 2024, Renato Kayser disputou 33 jogos pelo Fortaleza, com cinco gols e uma assistência. Antes, passou pelo Criciúma e também balançou as redes cinco vezes, mas em 20 partidas.