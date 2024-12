Do Z4 à Libertadores: reforços do meio do ano salvaram Corinthians, diz PVC

Os acertos na janela de transferências de junho e julho fizeram o Corinthians terminar o ano em alta, afirmou PVC, no De Primeira, nesta segunda (23).

O colunista acrescentou que a impressão deixada pela janela de transferências de janeiro foi a de "tragédia".

No futebol, a janela de janeiro [do Corinthians] foi uma tragédia, e a janela de junho/julho salvou o Corinthians. Foi isso o que aconteceu. E, nominalmente, é Rubão em janeiro e Fabinho Soldado em julho.

PVC

