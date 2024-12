Diego Lopes comemora mudança de patamar no UFC em 2024: "Melhor ano da minha carreira"

Diego Lopes aproveitou ao máximo a temporada 2024 no MMA. Em apenas um ano, o brasileiro mudou de patamar no UFC e, não à toa, foi classificado por parte dos fãs e profissionais do esporte como um dos melhores lutadores do período. Como não poderia ser diferente, o atleta comemorou os resultados obtidos no octógono.

Em sua conta oficial no 'Instagram', Diego escancarou a empolgação com sua trajetória profissional e classificou 2024 como o melhor ano da carreira. E a felicidade do especialista em jiu-jitsu se explica. O brasileiro iniciou a atual temporada sendo uma promessa do peso-pena (66 kg) do UFC, mas, ao vencer as três lutas que disputou, deixou tal status para trás e se consolidou como uma realidade no topo da divisão.

Com os triunfos sobre Sodiq Yusuff, Dan Ige e Brian Ortega, Diego se tornou um fenômeno de popularidade, ganhou elogios de Dana White, alcançou a terceira posição no ranking da categoria e ficou próximo de lutar pelo cinturão. Ciente do sucesso feito em 2024, o atleta se mostrou grato pelas oportunidades e pelo apoio que recebeu e prometeu seguir com os pés no chão e com a mesma dedicação em 2025.

"O melhor ano da minha carreira esportiva, sem dúvida. Tive três lutas, fui de não ranqueado para o número três do mundo. Animado para o próximo ano. Novos desafios e novas metas a cumprir, novos objetivos na vida profissional e pessoal. Obrigado a todos pelo apoio neste ano. Até breve", escreveu o lutador.

Registro de Diego no MMA

Diego Lopes, de 29 anos, é um talento do MMA e está em alta no UFC. O atleta é o terceiro colocado no ranking do peso-pena da companhia e é especialista em jiu-jitsu. Tanto que o profissional é o responsável por aperfeiçoar o grappling de Alexa Grasso, ex-campeã do peso-mosca (57 kg) da empresa. No esporte desde 2012, o manauara venceu 26 lutas, sendo 22 pela via rápida (12 por finalização e dez por nocaute), e perdeu seis vezes. Seus principais triunfos foram sobre Brian Ortega, Dan Ige e Sodiq Yusuff.

