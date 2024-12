Mercado: Corinthians atrás de Pogba, Dudu no Cruzeiro, e novidade no Santos

O anúncio do novo técnico do Santos, o Corinthians prestes a ir atras de Pogba, e o São Paulo a detalhes de anunciar Oscar movimentaram o mercado da bola nesta segunda (23). À noite, a oficialização de Dudu no Palmeiras também esquentou o noticiário esportivo.

Destaques do dia

Corinthians prepara oferta a Pogba. O clube do Parque São Jorge avançou nas conversas com um novo parceiro e está por detalhes para formalizar uma proposta ao meia francês. O Alvinegro paulista oferecerá R$ 3,5 milhões por mês ao jogador, valor inferior ao desejado pelo meio-campista.

Oscar a detalhes do São Paulo. Clube e jogador já trocam contratos para sacramentar o acordo, que será válido até o final de 2027. O jogador de 33 anos optou retornar ao Brasil mesmo tendo propostas do exterior.

Dudu no Cruzeiro. O ex-Palmeiras foi anunciado oficialmente e retorna após 13 anos ao clube que o revelou. Ele fechou contrato por duas temporadas, até o final de 2027.

Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, durante jogo contra o São Paulo Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Pedro Caixinha no Santos. O Peixe oficializou nesta segunda (23) a chegada do CEO Pedro Martins, que anunciou a escolha pelo técnico ex-Bragantino para assumir o clube em 2025.

Palmeiras avalia Bernabei. O Alviverde mira o lateral esquerdo argentino, que pertence ao Celtic, da Escócia, e disputou o último Brasileirão emprestado ao Colorado. A equipe gaúcha tem a preferência de compra até o dia 31 de dezembro. O clube escocês pede 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). Se trouxer Bernabei, o Palmeiras venderá Caio Paulista ou Vanderlan.

Após sonhar com Abel, Sporting contrata novo técnico. O time português, que teve interesse no treinador do Palmeiras, fechou a contratação de Rui Borges para o cargo. Pode respirar, torcida alviverde.

Gregore entra na mira de time que quer Artur Jorge. O meio-campista do Botafogo atraiu o interesse do Al-Rayyan, do Qatar, que negocia a contratação do técnico português do alvinegro carioca.

Corinthians abre conversas para renovar com Talles Magno. O clube já iniciou contato com o agente do jogador para estender o vínculo, válido até dezembro de 2025.