Cruzeiro anuncia a contratação de Dudu, ex-Palmeiras, de volta após 13 anos

O Cruzeiro oficializou o retorno de Dudu, que estava no Palmeiras.

O que aconteceu

Dudu assinou contrato por duas temporadas, válido até o final de 2027. Ele estava livre após ter rescindido com o Palmeiras, clube que defendeu por dez anos. Seu contrato acabava em janeiro de 2026.

O jogador volta ao Cruzeiro após 13 anos. Cria da Toca da Raposa, ele se despediu do time em 2011, quando foi vendido ao Dynamo de Kiev, da Ucrânia. Retornou ao país em 2014, para defender o Grêmio, e foi contratado pelo Palmeiras no ano seguinte.

O acerto de Dudu com o Cruzeiro ocorre seis meses depois de ele ter recuado do negócio em junho. Na época, ele ficou apalavrado com o clube mineiro, mas desistiu de sair do Palmeiras mesmo com a presidente Leila Pereira declarando publicamente que o ciclo dele no Alviverde havia acabado.