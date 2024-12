Corinthians sofre virada do lanterna Caxias e perde por uma bola no NBB

Na noite desta segunda-feira, o Corinthians perdeu de virada para o Caxias do Sul, por 80 a 79, pela 12ª rodada do NBB. No Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, a equipe da casa contou com uma atuação inspirada do ala-armador Shamell, que anotou sozinho 28 pontos, para sair com a vitória.

O revés faz com que o Timão perca a segunda seguida, após derrota para o Ceisc/União Corinthians, ficando com 23 pontos, em 15º lugar. Já o Caxias chega aos 21, ainda na lanterna da competição, em 18º.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Pato Basquete, no domingo (29), às 11h (de Brasília), fora de casa. O Caxias, por sua vez, recebe o Fortaleza, na sexta-feira (27), às 20h.

O jogo

O primeiro quarto teve superioridade do Corinthians, que conseguiu ser ofensivo e saiu na frente por 29 a 19. O segundo período manteve o mesmo ritmo, com o Caxias diminuindo um pouco a vantagem. O Timão foi para o intervalo na frente, com 51 a 44.

O Caxias voltou superior do intervalo e teve um terceiro quarto dominante, virando o placar para 69 a 67. O último quarto foi muito disputado, mas a equipe da casa conseguiu sair com a vitória por 80 a 79.

Nos outros jogos da noite pelo NBB, o São Paulo perdeu para o líder Minas, na Arena UniBH, por 77 a 63. Com a derrota, o Tricolor ficou com 27 pontos, enquanto a equipe mineira chegou aos 32.

O Paulistano foi derrotado pelo Flamengo, no Ginásio Antônio Júnior, por 89 a 75. A equipe paulista vai a 24 pontos, enquanto o Rubro-Negro segue na cola do líder, com 31.

No Ginásio Poliesportivo Arnão, o Ceisc/União Corinthians bateu o Pinheiros, por 80 a 73. Ambas as equipes ficam com 27 pontos na tabela.

O Franca foi até o Rio de Janeiro para vencer o Botafogo, no Ginásio Oscar Zelaya, por 86 a 73. Com o resultado, a equipe paulista fica com 28 pontos, enquanto o Glorioso chega aos 22.

Por fim, o Vasco superou o Bauru, no Ginásio de São Januário, por 81 a 63. O Cruzmaltino chega aos 27 pontos, igualando o Bauru.