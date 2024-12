Confira os cinco jogadores do futebol paulista que mais decepcionaram em 2024

O futebol sempre proporciona decepções todos os anos, e em 2024 não foi diferente. Confira os jogadores do futebol paulista que mais decepcionaram na temporada.

Calleri - São Paulo

Um dos principais goleadores do São Paulo nos últimos anos, o atacante Jonathan Calleri não fez um bom 2024. O camisa nove do Tricolor Paulista marcou apenas 14 gols em 50 jogos disputados no ano. Após a eliminação da equipe nas quartas de final da Libertadores, o argentino não balançou mais as redes no ano.

James Rodríguez - São Paulo

Contratado em julho de 2023, o astro colombiano James Rodríguez tinha tudo para dar certo no São Paulo. Após primeira temporada apagada, o meia poderia ter dado a volta por cima em 2024, mas não conseguiu. Sem espaço no elenco, ele disputou apenas oito jogos, com um gol e uma assistência. Em julho deste ano, o atleta e o Tricolor chegaram a um acordo para a rescisão de contrato, colocando ponto final em uma história com mais baixos do que altos.

Felipe Anderson - Palmeiras

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras com status de craque. Para contar com o meia, o Verdão, inclusive, deu um chapéu na Juventus, um dos maiores times da Itália. No entanto, o atleta ainda não mostrou para o que veio. Ele anotou apenas dois gols e duas assistências em 24 jogos pelo Alviverde e, certamente, foi uma das decepções da equipe na temporada.

Julio Furch - Santos

Camisa nove do Santos, Julio Furch também decepcionou em 2024. O atacante foi titular em boa parte da temporada santista, mas perdeu espaço com o desempenho ruim que apresentou em campo. O argentino marcou apenas seis gols no ano e virou reserva do Peixe após a chegada de Wendel Silva. Ele disputou 41 jogos no ano, sendo 20 como titular.

Fagner - Corinthians

Ídolo do Corinthians, o lateral direito Fagner foi a principal decepção da equipe em 2024. O jogador registrou sua temporada com menos jogos (41) com a camisa do Timão e perdeu a vaga de titular para Matheuzinho, que ganhou espaço após a chegada de Ramón Díaz. O defensor se lesionou em maio e retornou em julho, mas, do mesmo jeito, seu desempenho na temporada foi abaixo do esperado.

