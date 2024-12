Com a saída de David Luiz, Flamengo fica com três titulares do título da Libertadores de 2022

O Flamengo anunciou, neste domingo, que David Luiz não vai continuar no clube. O Rubro-Negro optou por não renovar o vínculo, que termina no dia 31 de dezembro. Assim, mais um titular do título da Copa Libertadores de 2022 se despede do Fla.

Do time que entrou em campo naquele 29 de outubro de 2022, no Equador, e venceu o Athletico-PR por 1 a 0, apenas Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro continuam no Flamengo. Por sinal, autor do gol do título, Gabigol, a exemplo de David Luiz, dá adeus ao Flamengo no fim deste ano.

Nos despedimos hoje de @DavidLuiz_4 e agradecemos por todos os títulos que nos ajudou a conquistar! ?? Bicampeão da Copa do Brasil (2022 e 2024)

? Libertadores (2022)

? Carioca (2024)#ObrigadoDavidLuiz pic.twitter.com/CvjN2gmdEp ? Flamengo (@Flamengo) December 22, 2024

Sob o comando de Dorival Júnior, o time titular do Flamengo na final da Libertadores de 2022 foi o seguinte: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Daquela equipe, Rodinei se despediu no fim de 2022. Em janeiro de 2023, o volante João Gomes deixou o Flamengo e foi para o Wolverhampton, da Inglaterra. No fim do ano passado, Filipe Luís se aposentou dos gramados e Everton Ribeiro, sem renovar o contrato, acertou com o Bahia.

Neste ano, em janeiro, o goleiro Santos foi negociado com o Fortaleza. Em março, o volante Thiago Maia se despediu do Flamengo e foi para o Internacional. Dezembro marca a despedida de Gabigol e David Luiz.

Já entre os relacionados para a final da Libertadores de 2022, o Flamengo ainda conta no elenco com Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Everton Cebolinha. Pablo, após ser emprestado ao Botafogo neste ano, tem mais um ano de contrato. Varela e Bruno Henrique, então lesionados, e Matheus Cunha não foram relacionados para a decisão de 2022 e são outros nomes que continuam no elenco rubro-negro.