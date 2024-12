Carlos Augusto marca e Inter de Milão vence time de Fàbregas no Italiano

Com gol do brasileiro Carlos Augusto, ex-Corinthians, a Inter de Milão faturou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano nesta segunda-feira. Em casa, o time milanês venceu o Como 1907 por 2 a 0, com ambos os gols marcados no segundo tempo, no estádio Giuseppe Meazza.

O triunfo manteve a Inter na briga pela liderança da tabela. O terceiro colocado soma 37 pontos, contra 38 do vice-líder Napoli e 40 da líder Atalanta. A equipe de Milão, no entanto, tem um jogo a menos na tabela. Ou seja, poderá se igualar à primeira colocada futuramente.

Já o Como, do técnico Cesc Fàbregas, ex-jogador de Barcelona e Arsenal, tenta se afastar da zona de rebaixamento. Com 15 pontos, aparece no 16º lugar, duas posições acima da zona da degola.

Favorita e jogando com apoio da torcida, a Inter enfrentou dificuldade para se impor em campo no primeiro tempo. Até registrou sete finalizações, mas quase todas sem perigo. A melhor oportunidade foi criada por Dumfries, que tabelou com Mkhitaryan e, livre na área, bateu por cima do travessão, aos 32 minutos.

Do outro lado, a equipe comandada pelo técnico Fàbregas praticamente não ameaçava o gol da equipe da casa. O primeiro tempo morno acabou dando lugar a uma etapa final mais movimentada, com gol logo aos três minutos.

O autor do gol foi o brasileiro Carlos Augusto, ex-Corinthians. Após cobrança de escanteio na área, ele subiu mais que a marcação e cabeceou para as redes. O defensor, que é lateral de formação, atuou como zagueiro nesta segunda. A Inter quase ampliou aos 22 minutos, com Lautaro Martínez. Mas o árbitro anulou o lance por impedimento do argentino.

O segundo gol veio apenas nos acréscimos. Aos 46, Thuram investiu pela direita e encheu o pé da entrada da área. O goleiro veterano Pepe Reina não conseguiu evitar o lance que sacramentou a vitória dos anfitriões.

Mais cedo, a Udinese surpreendeu ao frear a subida da Fiorentina. Jogando em Florença, o time visitante venceu por 2 a 1, de virada. A Fiorentina abriu o placar com gol de pênalti, de Kean. Mas foi derrubada em menos de 10 minutos no segundo tempo, com gols de Lucca, aos 4, e Thauvin, aos 13.

O resultado manteve a Fiorentina na quinta colocação da tabela, com 31 pontos. A Udinese figura no nono lugar, com 23.