Campeão do Next Gen, João Fonseca revela papo com Nadal e evita ser taxado de prodígio: "Só quero ser eu"

O jovem tenista João Fonseca fez história e conquistou o título do Next Gen ATP Finals no último domingo. O atleta, de apenas 18 anos, derrotou o norte-americano Learner Tien, por 3 sets a 1, em Jeddah, na Arábia Saudita, e igualou feitos de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, mas evita comparações.

O brasileiro, inclusive, admite não querer ser chamado como 'promessa' ou 'prodígio'. Ele se sente lisonjeado, porém diz que deseja ser "ele mesmo" e construir a sua história no esporte.

"Acho que isso é um pouco da nossa tradição, dos brasileiros. Quando vemos um jovem atingindo coisas grandes, colocamos como promessas. Só quero ser eu, o João. É uma pressão boa, ver todos me comparando com mitos do esporte. Só quero fazer minha história e jogar meu tênis. Quero viver o presente e não pensar no futuro, no que vou ser. Vou seguir trabalhando com pessoas que me ajudam, que querem me ajudar a chegar em coisas grandes. Não quero ficar pensando nessa coisa de prodígio. São comparações inúteis, cada um tem seu tempo. Só tenho que viver o presente mesmo", declarou.

Após o título do Next Gen, João Fonseca também revelou um encontro com a lenda do tênis, Rafael Nadal. O tenista, no entanto, não revelou o teor da conversa com o espanhol.

O brasileiro, ainda, traçou metas para a próxima temporada. Uma delas é participar da chave principal de um Grand Slam. Ele é o primeiro sul-americano a ganhar o Next Gen e tornou-se o terceiro com menos de 19 anos a conquistar o troféu do torneio.

"Tive um pequena conversa com o Nadal, é sensacional a aura que ele transmite. Surreal. É como você estar vendo Deus ali na sua frente. Também conversei com ele fora das câmeras, encontrei ele após o jogo. Ele me disse coisas muito legais", disse o atleta.

"Com certeza esse título me traz mais confiança. O torneio já faz parte do ano que vem. Consegui começar bem, vai ser um ano desafiador para mim. Será meu segundo ano como profissional. Estou mais maduro, mais acostumado com o circuito. Uma das minhas metas é jogar a chave principal de Grand Slam. Vou fazer metas de ranking, de números. É uma coisa minha e do meu treinador. Mas uma meta minha é de jogar chave principal de Grand Slam. Quero disputar torneios grandes", projetou.

Os próximos dias da vida de João Fonseca serão agitados. Em meio às festas de Natal e Ano Novo, o tenista já está de malas prontas para viajar à Austrália, onde disputará o ATP Challenger de Canberra. Na sequência, ele irá disputar a etapa qualificatória do Australian Open. Um começo de ano movimentado para alguém que traça planos ousados em 2025.