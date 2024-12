Brasileiros se preparam na Colômbia para disputa da São Silvestre

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) enviou seis de seus maratonistas para um período de treinamento na cidade de Paipa, na Colômbia. A preparação visa a disputa da tradicional Corrida de São Silvestre, no dia 31 de dezembro, em São Paulo (SP).

Os atletas que estão participando da preparação são: Justino Pedro da Silva, Edson Amaro, Joílson Bernardo, Mirella Saturnino, Anastácia Rocha e José Márcio Leão. O objetivo do treinamento, segundo o treinador Marciano Barros, é aproveitar a altitude de mais de 2.500 metros acima do nível do mar da região para potencializar o desempenho dos corredores.

"A altitude de Paipa proporciona um ambiente ideal para o fortalecimento físico e mental dos nossos atletas. Estamos aproveitando ao máximo esse período para que nossos corredores cheguem bem preparados para a São Silvestre. A expectativa é que eles consigam não apenas competir, mas alcançar resultados significativos", destacou Marciano.

O veterano atleta da APA, Edson Amaro, está participando pela segunda vez do camping promovido pelo clube. Para ele, os treinamentos deste ano estão ainda melhores.

"Só tenho a agradecer à diretoria da APA por nos proporcionar mais uma oportunidade de estarmos aqui. Este camping é fundamental para dar continuidade ao nosso treinamento, especialmente com foco na São Silvestre. Estamos realizando os melhores treinos possíveis e, juntos, esperamos fazer uma grande prova e conquistar um excelente resultado para o Brasil", comentou.

A maratonista Anastácia Rocha, também integrante da equipe APA, está vivendo sua primeira experiência de treinamento em altitude. A atleta, que estreou na São Silvestre em 2019 e, até hoje, tem como melhor colocação o 14º lugar, está entusiasmada com os benefícios dos treinamentos.

"Treinar na altitude tem sido uma experiência diferente em relação ao que já vivi em outros campings. É necessário encontrar um equilíbrio devido à questão do oxigênio. Os treinamentos aqui têm sido de altíssima qualidade, e estou com boas expectativas em relação à São Silvestre. Vejo que vai dar para conseguir um bom resultado", avaliou.

Os maratonistas estão na Colômbia desde o dia 4 e permanecerão no país até o dia 27. Após esse período, eles seguirão diretamente para São Paulo.