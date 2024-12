Bahia acerta renovação de contrato com patrocinadora

O Bahia anunciou, nesta segunda-feira, que renovou com a Canaã Alimentos. A aliança completou 10 anos em 2024 e seguirá na próxima temporada.

A empresa continuará com sua marca estampada nas mangas dos uniformes das equipes masculina e feminina. Além disso, o acordo contempla exposição em backdrops e placas de campo, ativações promocionais em ambientes digitais e ações presenciais que fortalecem a conexão com os torcedores.

Em 2025, o Bahia terá um calendário com, pelo menos, sete competições entre as equipes masculina e feminina. Os homens disputarão o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

Já as mulheres terão o Campeonato Baiano e a Série A1 do Brasileiro. Neste ano, elas também disputaram a Ladies Cup.

"O Esporte Clube Bahia SAF agradece à Canaã Alimentos pela confiança e pelo apoio ininterrupto ao longo da última década. Juntos, seguimos rumo a novas conquistas e ao fortalecimento do futebol do Esquadrão", escreveu a equipe.