Arteta diz que Saka vai desfalcar Arsenal por 'várias semanas'

Na briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês, o Arsenal terá uma baixa de peso pelas próximas semanas. O atacante Bukayo Saka sofreu uma lesão no tendão e deve ficar afastado por "várias semanas", segundo informou o técnico Mikel Arteta nesta segunda-feira.

Saka deixou o gramado mancando ainda no primeiro tempo da vitória do Arsenal sobre o Crystal Palace por 5 a 1, no sábado, pelo Inglês. O jogador foi fotografado saindo do estádio de muletas após a partida.

"Não parece bom. Ele ficará fora por muitas semanas", disse Arteta, nesta segunda. "Não posso ser muito específico porque não sei (os detalhes sobre a lesão), mas serão muitas semanas."

O Arsenal está em terceiro lugar na tabela, prestes a entrar na intensa agenda de fim de ano do Inglês. O time ainda tem no radar a partida em casa contra o Manchester United, pela Copa da Inglaterra, e as semifinais da Copa da Liga Inglesa, contra o Newcastle, ambos os jogos em janeiro.

Saka, de 23 anos, tem sido a principal referência do ataque do Arsenal nesta temporada e esteve diretamente envolvido em 15 dos 34 gols do time no Inglês, marcando cinco gols e dando 10 assistências.

"Obviamente, ele é um grande jogador para nós", disse Arteta. "Você só precisa ver o impacto que ele tem no time, mas vai ser um exercício muito bom para todos nós pensarmos em maneiras de superar outro desafio, porque já tivemos muitos na temporada."

Para piorar a situação do Arsenal, o companheiro de ataque de Saka, Raheem Sterling, também ficará fora por "semanas" em razão de uma lesão no joelho, disse Arteta. "(Sterling) Precisa de mais alguns testes amanhã (terça) para entender a extensão da lesão", disse Arteta. "É o joelho dele e temos que esperar mais 24 horas, mas infelizmente ele ficará fora por um tempo."