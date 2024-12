Após desistir de Caixinha, Grêmio corre para fechar com técnico boliviano antes do Natal

O Grêmio deu um passo atrás na sucessão de Renato Gaúcho como técnico do clube. Sem sucesso na negociação com Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino anunciado pelo Santos nesta segunda-feira, o time gaúcho deve ir atrás do boliviano Gustavo Quinteros, que era justamente um dos alvos do Santos.

Segundo apurou o Estadão, a postura de Caixinha nas negociações irritou o Grêmio. Nos últimos dias, Caixinha vinha conversando também com o Atlético-MG, outro clube em busca de um novo treinador para a próxima temporada.

A diretoria gremista já tem outro nome com quem deseja fechar antes do Natal: Gustavo Quinteros, que foi campeão argentino pelo Vélez Sarsfield recentemente. Ele também atraiu o interesse do Santos, que finalmente anunciou seu treinador nesta segunda, após a saída de Fábio Carille ainda durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

Quinteros nasceu na Argentina, mas tem cidadania da Bolívia e representou o país na Copa do Mundo de 1994, a última disputada pelos bolivianos.