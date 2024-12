Wellington Rato cita contrato e rebate rumores sobre saída do São Paulo

O atacante do São Paulo Wellington Rato usou suas redes socias para rebater os rumores de uma provável transferência. O camisa 27 do Tricolor paulista ressaltou a duração de seu contrato, válido até 2026, porém indicou que recebeu propostas.

"Em virtude dos boatos que estão rolando na imprensa, venho esclarecer alguns pontos. Algumas propostas têm surgido neste final de ano, mas até o momento não acertei com nenhum clube. Sou atleta do São Paulo com contrato até 2026. Qualquer novidade em relação ao meu futuro será divulgada por mim e não via imprensa", escreveu Wellington Rato, em seu Instagram.

O jogador tem sido ventilado fora do São Paulo e o destino mais citado é o Vitória. A reportagem apurou que houve proposta, entretanto os valores oferecidos pelo Leão não agradaram. O Tricolor, todavia, topa negociar o atleta e aguarda outra oferta do time baiano, com uma quantia melhor, pelo jogador de 32 anos.

"Estou descansando e aproveitando as minhas férias com a família. Qualquer assunto relacionado à propostas deixo para os meus representantes tratarem", finalizou o atacante.

Em entrevista recente, o técnico do Vitória, Thiago Carpini, afirmou que os clubes já estão negociando e que o jogador teria "manifestado desejo" de se transferir ao time nordestino.

Wellington Rato perdeu espaço no São Paulo em 2024. Ele foi titular em 21 das 41 partidas que disputou neste ano e, na visão do clube, tem vencimentos considerados altos. Ele recebeu uma valorização salarial após o título da Copa do Brasil, em 2023, quando era pilar do time.

Desta maneira, a diretoria tricolor, que visa liberar espaço na folha salarial, não descarta a venda. O meia-atacante, aliás, já trabalhou com Carpini no primeiro semestre deste ano. Juntos, eles venceram o título da Supercopa do Brasil.

Na outra metade de 2024, o jogador teve menos chances sob comando de Luis Zubeldía. Ele fez apenas um gol nesta temporada, além de distribuir nove assistências.