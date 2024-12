Veja datas e horários dos jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro 2025

O Cruzeiro divulgou, detalhadamente, com datas e horários, a sua tabela da primeira fase do Campeonato Mineiro 2025. A estreia será no dia 19 de janeiro contra o Tombense, às 16 horas, no Mineirão.

Durante o mês de fevereiro, o Cruzeiro terá uma sequência complicada, disputando dois clássicos seguidos. No dia 5, visita o América-MG na Arena Independência. Quatro dias depois, joga contra o Atlético-MG como mandante, no Mineirão.

Confira abaixo data e horários dos jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

19/01 - Cruzeiro x Tombense - domingo, às 16h, no Mineirão



22/01 - Athletic x Cruzeiro - quarta-feira, às 20h, local indefinido



26/01 - Cruzeiro x Betim - domingo, às 16h, no Mineirão



30/01 - Itabirito x Cruzeiro - quinta-feira, às 20h, local indefinido



02/02 - Cruzeiro x Uberlândia - domingo, às 16h, no Mineirão



05/02 - América x Cruzeiro - quarta-feira, às 20h, na Arena Independência



09/02 - Cruzeiro x Atlético-MG - domingo, às 16h, no Mineirão



12/02 - Democrata x Cruzeiro, quarta-feira, às 20h, no José Mammoud Abbas.