TV: ex-marido de Walewska limpou imóvel de luxo que alugou sem permissão

Ricardo Alexandre Mendes, ex-marido da campeã olímpica Walewska, que morreu em setembro de 2023, tirou todos os móveis do apartamento de luxo próximo à Avenida Paulista, onde viveu com a atleta, após ter recebido aluguéis do espaço sem permissão por meses.

O que aconteceu

A família de Walewska conseguiu a reintegração de posse do apartamento que, segundo o advogado da família, está no nome da empresa da atleta, sob administração dos pais dela. Oficiais de Justiça precisaram arrombar a porta, uma vez que Ricardo não respondia aos contatos judiciais.

Mendes recebeu meses de aluguel do apartamento, sem permissão, totalizando mais de R$ 200 mil. O casal viveu no apartamento por 11 meses, até julho de 2023, mas depois o alugou para reduzir custos.

Após os inquilinos que moravam no imóvel terem saído, ele "limpou" o local, levando todos os móveis — inclusive ar-condicionado e eletrodomésticos. A defesa da família de Walewska esteve no local com a equipe do Domingo Espetacular, da TV Record.

A família tenta recuperar o dinheiro adquirido de forma indevida por Ricardo na Justiça, assim como outros bens. De acordo com a família da jogadora, todo o patrimônio pertencente à campeã olímpica está sob a tutela de Ricardo, sendo imóveis e valores em dinheiro.

O apartamento também foi anunciado para venda por Ricardo por R$ 4,8 milhões, sem permissão. O imóvel de 120 metros quadrados, todo integrado, fica no 29º andar de um condomínio de luxo, a um quarteirão da Avenida Paulista, um dos endereços mais nobres de São Paulo.

Em sua defesa, Ricardo relata que o imóvel sido registrado em nome da empresa de Walewska só para acelerar a aprovação do financiamento, mas que pertenceria aos dois. Ele teria investido mais de R$ 600 mil para comprar móveis, reformar e decorar o local.

A briga pelos bens de Walewska está Justiça desde o início deste ano, mas segue sem um horizonte de resolução.