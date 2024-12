Thiago Silva admite chegada da aposentadoria e projeta Super Mundial do Flu

O zagueiro Thiago Silva, que se prepara para disputar o Super Mundial com o Fluminense em 2025, já começa a ensaiar sua aposentadoria aos 40 anos.

Chegada da aposentadoria

O jogador esteve na partida festiva de despedida do volante Paulinho, no último sábado (21), e revelou que tem planejado pendurar as chuteiras. Thiago Silva citou a distância da família e as dificuldades na temporada do Flu para pesar os prós e contras da aposentadoria.

Obviamente passa [pela cabeça], porque a gente está bem no finalzinho, né? Mas o mais importante é que eu estou aproveitando a cada momento, por mais que a dificuldade do ano tenha sido bem complicada para mim, minha família estar longe, enfim. Mas passa na minha cabeça esse final de carreira, como é que vai ser. Enfim, vamos tirar um pouco do exemplo de hoje do Paulinho.

Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, em zona mista

Silva também revelou uma conversa com Paulinho antes de o ex-volante do Corinthians anunciar sua decisão. A trajetória do amigo, que estudou gestão esportiva antes mesmo de encerrar a carreira, tem servido de inspiração para Thiago Silva, que espera deixar o mesmo legado no futebol e se preparar para o pós-gramado.

Tive a oportunidade de jogar com o Paulinho. Antes de ele tomar essa decisão, ele me deu uma ligada, e a gente conversou um pouco a respeito. Estou muito feliz de estar aqui, vim direto de Londres, cheguei às 5h da manhã para prestigiar esse grande amigo e grande profissional, que merece todo o respeito do mundo. Eu acho que ele merece um final de carreira assim, com grandes pessoas, grandes atletas, grandes ex-atletas também. Eu fico profundamente feliz porque eu sei o quanto esse cara batalhou, o quanto ele correu atrás. Ele merece todo o carinho.

Thiago Silva

Super Mundial é importante, mas foco é Brasileiro

Antes de tomar qualquer decisão sobre o fim de seu ciclo como atleta, o zagueiro tem pela frente o Super Mundial. O Fluminense se qualificou para o grande torneio de clubes da Fifa por ter vencido a Libertadores em 2023.

Porém, a prioridade da equipe tricolor é não repetir a má atuação de 2024 no Campeonato Brasileiro da próxima temporada. O Fluminense chegou à última rodada do Brasileirão ainda com chances matemáticas de ser rebaixado, mas permaneceu na Série A graças à vitória sobre o Palmeiras — que enterrou de vez a chance de título do Alviverde.