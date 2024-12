São Paulo renova com zagueira Jéssica Soares até o final de 2025

O São Paulo anunciou mais uma renovação em seu plantel do futebol feminino neste domingo. A zagueira Jéssica Soares teve seu vínculo renovado no Tricolor paulista até o final de 2025. O contrato anterior se encerraria no fim deste ano.

Jéssica Soares, que chegou em janeiro deste ano, fez sua estreia apenas em março, na abertura do Brasileirão diante do Cruzeiro. A atleta celebrou a renovação do vínculo e relembrou a boa temporada do clube paulista.

"Eu estou muito feliz em poder fazer parte do elenco de 2025, muito feliz de ter renovado o contrato. Foi um ano muito legal de várias conquistas, um ano inédito pro clube e eu estou muito feliz em poder estar fazendo parte de toda essa história", disse Jéssica.

Pelo São Paulo, a defensora disputou 28 jogos e balançou as redes em uma oportunidade. Jéssica, assim, participou das campanhas históricas do vice-campeonato do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Ela foi decisiva nas cobranças de pênaltis, que garantiram a vaga na final, e na conquista da vaga inédita do time na Copa Libertadores.

Desta maneira, o São Paulo segue com tudo no planejamento para 2025. Neste mês, antes da zagueira, o Tricolor paulista já anunciou as renovações de Camilinha, Carlinha, Robinha e Serrana.