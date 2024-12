Mercado: Oscar perto do SPFC, Palmeiras quer Roque, e medalhão do Fla livre

O noticiário deste domingo (22) do mercado da bola foi agitado. Os principais destaques do dia foram o São Paulo avançando nas tratativas para repatriar Oscar, o Palmeiras com Vitor Roque na mira, e David Luiz livre no mercado após ser liberado pelo Flamengo.

Destaques do mercado

Palmeiras abre conversas com Vitor Roque. O Alviverde iniciou tratativas para tentar trazer o atacante do Bétis. A equipe comandada por Abel Ferreira busca reforçar o ataque mesmo com a contratação encaminhada de Paulinho, do Atlético-MG.

Oscar muito perto do São Paulo... O meia decidiu retornar ao Brasil após 12 temporadas no exterior e tem conversas avançadas com o clube que o revelou. O contrato deve ser de três anos.

Tricolor encaminha transferência de dupla para time de Ceni. O Bahia está perto de acertar a contratação de Rodrigo Nestor, por empréstimo com obrigação de compra, e de Michel Araujo, em definitivo.

Flamengo não renova contrato, e David Luiz fica livre. O zagueiro de 37 anos estava no Rubro-Negro desde 2021 e foi multicampeão pelo clube. No entanto, o clube entendeu que o ciclo do jogador chegou ao fim e o liberou. Ele atrai interesse de outros times no futebol brasileiro.

Galoppo em ação durante São Paulo x Cuiabá, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Santos aguarda assinatura de Galoppo. O Peixe está muito próximo de trazer o meia argentino do rival São Paulo. Resta apenas a assinatura do atleta para oficializar o empréstimo por uma temporada.

Fator Rio pesa em decisão de Tchê Tchê por novo time. Em despedida do Botafogo, o meio-campista está muito próximo de acertar com o Vasco. A possibilidade de permanecer no Rio de Janeiro é determinante para o jogador, cuja esposa está grávida.

Savarino na mira de clube russo. O empresário André Cury revelou que o destaque do Botafogo interessa o Zenit, da Rússia, e pode ser negociado nesta janela.

Rato nega rumores de saída do São Paulo. O jogador se pronunciou nas redes sociais, citou seu contrato e disse que não aceitou, pelo menos ainda, as propostas que chegaram para ele.