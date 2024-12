Real Madrid goleia Sevilla em casa e assume vice-liderança de La Liga

Com um verdadeiro show, o Real Madrid goleou o Sevilla por 4 a 2 neste domingo, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Os gols dos Merengues foram marcados por Kylian Mbappé, Valverde, Rodrygo e Brahim Díaz, enquanto Isaac Romero e Lukebakio diminuíram para os visitantes. O brasileiro Vinicius Júnior, eleito melhor do mundo pela Fifa, não jogou pois estava suspenso.

A vitória fez o Real Madrid alcançar a vice colocação de La Liga, com 40 pontos em 18 jogos, ultrapassando o Barcelona. O Sevilla está na 12ª posição, com 22 pontos em 18 partidas.

O Real Madrid volta a campo pela competição apenas no dia 3 de janeiro, quando visitará o lanterna Valencia, às 17h (de Brasília). Por sua vez, o Sevilla jogará um dia depois contra o Almería, fora de casa, às 13h30, pela Copa da Espanha. Em La Liga, a equipe atuará apenas no dia 11 de janeiro, também contra o Valencia, às 17h.

Despedida de Jesús Navas

Antes da bola rolar, todo o estádio Santiago Bernabéu ficou de pé para aplaudir o lateral Jesús Navas, que se aposentou do futebol neste domingo. O agora ex-jogador conquistou títulos muito importantes pela seleção espanhola, como uma Copa do Mundo (2010) e duas Eurocopas (2008 e 2024).

Primeiro Tempo

O Real abriu o placar aos 10 minutos de jogo, com um golaço de Mbappé. Após jogada individual de Rodrygo, o francês acertou grande chute de fora da área e marcou.

Aos 18, o Real quase ampliou com Lucas Vásquez, que recebeu na área e chutou pra fora após grande jogada de Bellingham.

Um minuto depois, os Merengues ampliaram. Após cobrança de escanteio curta, Federico Valverde marcou um golaço de fora da área e ampliou.

Aos 33, o brasileiro Rodrygo recebeu de Lucas Vásquez na área e finalizou forte, marcando o terceiro. Entretanto, aos 35, o Sevilla diminuiu. Isaac Romero fez de cabeça para os visitantes.

Segundo tempo

O Real Madrid fez o quarto no início da segunda etapa. Mbappé tabelou com Brahim Díaz, que não teve dificuldades para vencer o goleiro Álvaro Fernández.

Aos 40, o Sevilla fez seu segundo gol com Lukebakio, que recebeu em profundidade e acertou o canto direito de Courtois.