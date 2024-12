Real Madrid bate o Sevilla sem sustos e encerra o ano na vice-liderança do Espanhol

Embalado pela conquista da Copa Intercontinental, o Real Madrid voltou a campo neste domingo, desta vez pelo Campeonato Espanhol, e derrotou o Sevilla por 4 a 2, no estádio Santiago Bernabéu. Mbappé, Valverde, Rodrygo e Brahim Díaz anotaram os gols do time da casa, enquanto Romero e Lukébakio descontaram para os visitantes.

Com o triunfo, o time comandado por Carlo Ancelotti chegou aos 40 pontos, ultrapassou o Barcelona (38) na classificação e encerrará o ano na vice-liderança do Espanhol, um ponto atrás do Atlético de Madrid. Já o time do técnico Xavier García Pimienta permanece com 22, no meio da tabela.

Mesmo sem contar com Vinícius Jr., suspenso, o Real Madrid foi para cima desde o primeiro minuto e teve o controle do jogo no primeiro tempo. Com ampla superioridade, jogando em profundidade e com velocidade, o time merengue envolveu o adversário e anotou três golaços, saindo para o vestiário com uma vantagem de 3 a 1 no placar.

Primeiro, aos 9 minutos, Mbappé recebeu o passe de Rodrygo na intermediária, dominou a bola e soltou o pé, mandando a redonda no ângulo direito de Álvaro Fernández. Dez minutos depois, praticamente do mesmo lugar, Valverde bateu forte no ângulo esquerdo do goleiro para ampliar. Aos 33, em jogada trabalhada no ataque, Rodrygo recebeu o passe de Vázquez na marca do pênalti e anotou o terceiro.

Antes do intervalo, o Sevilla esboçou a reação e diminuiu aos 35 minutos, com Isaac Romero, de cabeça, após cruzamento da direita de Juanlu. Valverde teve a chance de fazer o quarto gol do time da casa, aos 42, mas Vázquez e Ceballos, no rebote, desperdiçaram.

Apesar da ampla vantagem, o Real Madrid continuou com maior volume de jogo, agredindo o adversário no campo ofensivo. Aos 7 minutos, após boa troca de passes, Vázquez, na direita, acionou Mbappé na entrada da área, e o francês tocou para Brahim Díaz completar de canhota na saída de Álvaro Fernández: 4 a 1.

Nos minutos finais, o time de Ancelotti diminuiu o ritmo e o Sevilla tentou se recuperar. Aos 27 minutos, Romero finalizou na trave de Courtois e, aos 39, Lukébakio bateu forte para fazer o segundo gol dos visitantes, que só tiveram a alegria de homenagear Jesús Navas em sua despedida do futebol.

O Real Madrid volta a campo no dia 2 de janeiro, diante do Valencia, fora de casa em partida atrasada da 12ª rodada do Espanhol. O Sevilla, por sua vez, visita o Almería, em 4 de janeiro, em duelo válido pela Copa do Rei.

Mais cedo, o Valencia recebeu o Alavés no estádio Mestalla e arrancou um empate por 2 a 2 nos acréscimos, resultado suficiente para tirar a equipe da lanterna da competição - soma os mesmos 12 pontos do Valladolid, com dois jogos a menos. O Alavés, por sua vez, foi a 17, próximo da zona de rebaixamento.

Carlos Martín e Joan Jordán, de pênalti, deixaram os visitantes duas vezes à frente no placar, mas os donos da casa buscaram a igualdade com Rioja, também em cobrança de penalidade, e Dani Gómez, aproveitando o cruzamento de Diego López no apagar das luzes.