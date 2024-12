Paulo Henrique avalia o ano do Vasco e aponta "erros pontuais"

O ano de 2024 foi de consolidação para Paulo Henrique com a camisa do Vasco. O lateral-direito fez 53 jogos na temporada, sendo 46 como titular. Ele marcou um gol e distribuiu duas assistências. A avaliação da temporada é positiva.

"Acho que foi uma temporada bem positiva. Claro que almejávamos coisas maiores dentro do ano. Porém, conseguimos chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e tivemos um desempenho relativamente bom no Campeonato Brasileiro. É claro que poderíamos ter brigado por uma vaga direta na Libertadores, mas oscilações acontecem durante o ano. Então acho que o balanço foi positivo e temos muitas coisas para colher no ano que vem", declarou, à Vasco TV.

2024 foi a segunda temporada de Paulo Henrique com a camisa do Gigante da Colina. No ano em que superou a marca de 50 jogos, o lateral-direito fez uma análise sobre todos os acontecimentos, projetando o próximo ano. 9??6??? Confira a Retrospectiva de Paulo Henrique! ?... pic.twitter.com/HEQ4RKi1Lc ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 21, 2024

O lateral-direito apontou "erros pontuais" como algo que fica de lição da temporada e um ponto a melhorar para 2025. O lateral-direito tem contrato com o Gigante da Colina até 2027.

"Acho que muitos erros pontuais que tivemos em momentos decisivos no ano, na Copa do Brasil. No Brasileiro também tiveram alguns momentos que poderíamos ter vencido partidas ou até buscado o empate em determinados jogos e foram erros pontuais da nossa equipe e acabaram nos custando muitos pontos e até a classificação. Então acho que temos de melhorar esses pontos para no ano que vem almejar coisas maiores", afirmou.

Paulo Henrique aproveitou também para mandar uma mensagem de fim de ano para os torcedores e mostrou otimismo para 2025.

"Torcida vascaína, feliz Natal para todos, feliz Ano Novo, que ano que vem a gente possa colher grandes frutos dentro do clube, que todos possamos ser muito felizes no ano de 2025", disse.

O lateral-direito chegou ao Vasco em 2023, por empréstimo junto ao Atlético-MG, e cresceu de produção na reta final daquele ano. O Gigante da Colina, então, garantiu a permanência de Paulo Henrique.