Paulinho se diz "preparado" para cargo de gestor e admite desejo de trabalhar no Corinthians

Paulinho colocou no último sábado, em um jogo festivo no Canindé, um ponto final em sua carreira como jogador. O ex-volante do Corinthians, agora, dá início à uma nova trajetória no meio do futebol. Ele será coordenador técnico da equipe do Mirassol a partir de 2025.

Em sua última entrevista coletiva como atleta profissional, Paulinho revelou que estudou durante três anos para exercer o cargo. Ele iniciou os estudos ainda nesta segunda passagem pelo Corinthians, quando sofreu a primeira grave lesão no joelho.

O profissional se vê preparado para a função e expressou sua gratidão ao Mirassol por confiar em seu trabalho logo em um ano tão importante, quando o clube disputará a Série A do Brasileirão pela primeira vez.

"A preparação foram de quase três anos, entendendo o que é esse cargo de gestor. Comecei os estudos quanto tive a primeira lesão e aprofundei na segunda. Me sinto preparado. Trabalhei em clubes em que a comunicação ficava muito distante. Faltava comunicação entre o elenco, diretoria, departamento médico e comissão técnica. Enxerguei isso e é o que eu quero exercer agora. Não sei como será no futuro, posso exercer um cargo de executivo. Vou estudar para isso", disse Paulinho, que falou sobre a possibilidade de enfrentar o Corinthians.

"O Mirassol pode enfrentar o Corinthians, e para mim vai ser incrível. Seria mais um jogo marcante, com muito respeito, amor. Seria um jogo especial. As metas são essas, chegar no mata-mata do Paulista e se manter na Série A", analisou.

Paulinho não esconde o carinho pelo clube do Parque São Jorge e admite que um dia deseja trabalhar no Timão, mas desta vez fora das quatro linhas. Ele, porém, evita dar prazo e trata a possibilidade com cautela.

"É um desafio novo com apenas 36 anos, mas me sinto preparado. Estudei para aceitar esse desafio. Tenho gratidão ao Mirassol por confiar em mim. Sempre deixei as coisas acontecerem naturalmente. Se tiver que acontecer [trabalhar no Corinthians], vai acontecer. E vou ficar feliz, é um clube que me proporcionou coisas incríveis. Se acontecer, será com muito carinho e amor", afirmou.

Paulinho fez sua última partida oficial em maio deste ano, pelo Corinthians, clube onde fez história. Pelo Timão, o volante disputou 219 jogos e conquistou quatro títulos, entre eles, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 2012.

Na Europa, Paulinho atuou por Tottenham e Barcelona. Na Espanha, o brasileiro jogou apenas uma temporada, mas ficou marcado por grandes atuações ao lado de Lionel Messi e Andrés Iniesta. O ex-jogador também atuou por algumas temporadas no futebol chinês. Pela Seleção Brasileira, Paulinho disputou duas Copas do Mundo, uma no Brasil, em 2014, e outra na Rússia, em 2018.