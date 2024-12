Paulinho chega a São Paulo e fica perto de ser anunciado pelo Palmeiras; Patrick se despede 

O Palmeiras deve concretizar a qualquer momento a contratação do atacante Paulinho junto ao Atlético-MG. O jogador já está em São Paulo e deve aproveitar sua ida para a capital paulista, onde vai assistir o show de Chris Brown, no Allianz Parque, para definir sua situação com o clube alviverde. Ele faz parte de uma negociação envolvendo a ida do jovem meia Patrick para o clube mineiro.

Paulinho agitou as redes sociais neste domingo ao fazer uma postagem dentro de uma avião a caminho de São Paulo. A negociação com o Palmeiras já é dada como certa, tanto que Patrick esteve na Academia de Futebol para se despedir dos companheiros de equipe.

O técnico do time sub-20, Lucas Andrade, inclusive, fez uma postagem em tom de despedida. Outros jogadores fizeram o mesmo, a exemplo do atacante Thalys, que deve ser aproveitado por Abel Ferreira durante a próxima temporada.

"Obrigada pela jornada, foi um prazer tê-lo como capitão desta equipe", escreveu o treinador. Patrick respondeu a mensagem: "Prazer em tê-lo como treinador, obrigado por tudo", afirmou.

Além de Patrick, Gabriel Menino também deve ser incluído no negócio, que gira na casa dos R$ 114 milhões. O Palmeiras deve manter parte dos direitos econômicos de ambos os atletas. A ida de Paulinho a São Paulo deve agilizar o acerto.

O Palmeiras espera anunciar a contratação de Paulinho na próxima semana como um 'presente de Natal' aos torcedores. O time alviverde já oficializou o também atacante Facundo Torres e está muito próximo de repatriar Andreas Pereira, do Fulham. O mercado agressivo tem como foco o Mundial de Clubes de 2025.

O primeiro desafio do Palmeiras na temporada 2025 será diante da Portuguesa, no Allianz Parque. O jogo está previsto para o dia 15 de janeiro.