Organizada revela encontro e "desabafo" de elenco do Corinthians antes de arrancada no Brasileirão

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel publicou um comunicado neste domingo e revelou um encontro com o elenco do Timão antes da arrancada histórica nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a Gaviões, houve uma reunião entre membros das organizadas e os jogadores antes do clássico contra o Palmeiras. O Derby foi disputado numa segunda-feira, e o encontro ocorreu no último sábado antes do jogo, no CT Dr. Joaquim Grava.

A organizada relatou que o grupo ouviu um desabafo dos torcedores. Porém, os jogadores também se manifestaram e "se abriram" com os torcedores sobre o momento que o time vivia.

O Corinthians ganhou aquele clássico por 2 a 0, na Neo Química Arena. Os gols foram marcados por Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Aquele foi o terceiro de uma sequência de nove triunfos seguidos da equipe de Ramón Díaz no Brasileirão. A série fez o Corinthians não só escapar do rebaixamento, mas se classificar à Libertadores e à Copa do Brasil de 2025.

O time alvinegro encerrou a competição no sétimo lugar, com 56 pontos conquistados. Agora o clube se prepara para disputar quatro torneios em 2025: Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo a nota publicada pela Gaviões da Fiel:

"Essa foto foi tirada no sábado (antes do clássico contra o Palmeiras) jogo esse que aconteceu na segunda.

As torcidas nesse dia fecharam um pacto de apoio ao elenco Corinthiano. Ouviram desabafo do presidente do Gaviões, Ale, e presidente de outras torcidas organizadas do Corinthians.

Jogadores também se abriram com as torcidas e desabafaram sobre o atual momento que estavam vivenciando naquele momento.

A vitória naquele clássico, representou e muito a recuperação da equipe no decorrer do campeonato.

E o mais importante: os jogadores e as torcidas entenderam esse elo de união muito importante para aquele momento no campeonato.

E em 2025, não deverá ser diferente.

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!"