Neymar exalta Santos e recusa 'convite' de amigo para jogar no Corinthians

Neste domingo, Neymar autografou uma camisa do Santos e exaltou o clube que o lançou para o futebol mundial. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, está no Brasil para a disputa do BSOP ONE Neymar Jr Edition.

"Galera, esse aqui é o maior time do mundo. Santos. Esquece. Revelou o rei e o príncipe. Alguém fez mais? Tem que respeitar", disse o astro brasileiro na live, enquanto segurava uma camisa do Peixe na mão.

Chegar no Brasil, encontrar os amigos e jogar poker escutando pagode não tem coisa melhor ?? pic.twitter.com/kBuDOpSQV0 ? Neymar Jr (@neymarjr) December 22, 2024

"Muito difícil. Sei que sou jovem, mas é muito difícil", comentou rapidamente.

Neymar retornou ao Brasil no último sábado e esteve no aniversário de Gabriel Medina. Neste domingo, ele está participando do BSOP ONE Neymar Jr Edition. Esta etapa marca o encerramento do Circuito BSOP 2024.

O torneio é organizado pelo Brazilian Series of Poker, em parceria com o PokerStars, e reúne celebridades, jogadores e convidados especiais.

Neymar no Santos?

O brasileiro tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o atacante não tem agradado e sofre com lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa.

Neymar nunca escondeu o seu amor pelo Peixe e seu desejo de retornar. Não à toa, a diretoria alvinegra tem se reaproximado do craque e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.