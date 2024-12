Negociando com o Palmeiras, Paulinho está em São Paulo e visitará o Allianz Parque

O atacante Paulinho, do Atlético-MG, está em negociações com o Palmeiras. Em meio a isso, neste domingo, ele publicou em sua conta no Instagram uma foto dentro de um avião com a legenda "Partiu SP".

A viagem do atacante para a capital paulista, no entanto, não deve ter relação com o interesse do Palmeiras. Na noite deste mesmo domingo, Paulinho estará presente no show do rapper norte-americano Chris Brown, que se apresentará justamente no Allianz Parque, estádio do Verdão.

Foto: Reprodução/Instagram/paulinho10

Para contar com Paulinho, o Palmeiras cederá ao Atlético-MG Gabriel Menino e Patrick, do sub-20, além dos quase U$ 20 milhões. No clube mineiro, o jogador de 24 anos conseguiu números relevantes: 120 jogos disputados, 50 gols marcados e 12 assistências distribuídas.

Caso a negociação seja concretizada, a equipe comandada por Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho de forma imediata. No dia 4 de dezembro, o atleta realizou uma cirurgia para tratamento de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. A expectativa é de que ele esteja em condições de jogo a partir de maio de 2025.

Além de Paulinho, o Palmeiras está em negociações com o volante Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra. Na última sexta-feira, Facundo Torres foi anunciado como o primeiro reforço do Palmeiras para 2025.