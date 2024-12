Líder, Sada Cruzeiro ganha do Goiás sem sustos pela Superliga masculina

Neste domingo, pela Superliga masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro venceu o Goiás por 3 sets a 0. O duelo, que ocorreu no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Minas Gerais, teve as parciais de 25/21, 25/22 e 25/21.

Este foi o primeiro encontro do time com sua torcida após a conquista do quinto título no Mundial de Clubes, no último domingo, em Uberlândia (MG). Além disso, os torcedores presentes poderam ver de perto a taça, que foi exposta no ginásio.

Com o triunfo, o Sada Cruzeiro, agora com 10 vitórias e uma derrota apenas, chegou aos 29 pontos e se manteve na liderança da Superliga. Por sua vez, o Goiás, derrotado, seguiu em má fase na competição e estacionou na 11ª colocação, que abre a zona de rebaixamento, com oito unidades conquistadas.

O Sada Cruzeiro retorna às quadras apenas no dia 9 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), quande recebe o Praia Clube. Já o Goiás, às 18h30 do mesmo dia, enfrenta, em casa, o Vôlei Renata.

O JOGO

No primeiro set, a equipe celeste conseguiu abrir uma vantagem de quatro pontos na reta final e fechando a parcial em 25 a 21. Já no segundo set, começou dominante, com destaque para Lucão, mas viu o Goiás reagir e virar o placar após erros da equipe mineira. A entrada de Rodriguinho foi crucial para retomar o controle, garantindo a vitória por 25 a 22.

Na terceira parcial, as equipes alternaram pontos no início, até o Goiás abrir 8 a 5. O Sada Cruzeiro reagiu com uma boa sequência de Matheus Brasília no saque, virando o marcador e ampliando a vantagem com bloqueios de Otávio. Mostrando consistência nos momentos decisivos, o time celeste administrou a diferença até o fim, vencendo novamente por 25 a 21 e fechando o confronto com superioridade.