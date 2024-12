Levi Simões conquista o bicampeonato da Fórmula Vee

Levi Simões garantiu neste sábado (21/12) o bicampeonato paulista de Fórmula Vee, na classificação geral e também na Máster, com uma prova de antecipação. O título da FVee Júnior será decidido na última corrida da temporada, neste domingo, às 8h25, também em Interlagos.

O bicampeão dominou o campeonato desde o início. Ele venceu 10 das 15 provas disputadas e só precisava de um quarto lugar nesta etapa para ficar com o título.

Em uma prova que começou com muita chuva, paralisada durante quatro voltas por bandeira amarela, Levi Simões liderou durante quase todo o tempo. E quando parecia que iria coroar o bicampeonato com mais uma vitória, por pouco não ficou pelo caminho.

"Durante a prova, o motor apagou várias vezes. Quando eu trocava a marcha, ele religava. Na última volta, eu estava na frente na subida da reta principal, mas o motor apagou duas vezes. Felizmente consegui assegurar o segundo lugar e o título", disse Levi.

A vitória foi do garoto Rafael Marques, que aproveitou as falhas no carro do bicampeão para assumir a liderança na última curva. Augusto Águila foi o terceiro, seguido por Lucas Veloso e Edmar Silva.

Marcas históricas

"Apesar do problema neste sábado, não posso deixar de agradecer a toda a equipe da FVee por me proporcionar um carro muito competitivo nestes dois anos, que valeram o bicampeonato, inúmeras vitórias e recordes", disse.

Ele é o maior vencedor da história da Fórmula Vee, desde a retomada da categoria em 2011, com 36 triunfos, e também do Campeonato Paulista (22). Levi também é recordista com 41 vitórias na Máster.

Levi Simões chegou a 272 pontos e, com 48 de vantagem, não pode ser mais alcançado. Neste última etapa, a pontuação é dobrada e o vencedor leva 40 pontos.

Assim, a última prova do ano vai definir o vice-campeão. Estão na briga Augusto Águila em seguno com 224, Rafael Marques é o terceiro com 222 e Lucas Veloso o quarto, com 196.

Na Máster, para pilotos a partir de 40 anos, Levi Simões também levou o bicampeonato por antecipação, ao alcançar 280 pontos. A briga pelo vice está entre Bruno Priori, que assumiu o segundo lugar com 230, e Marcelo Médici, que ficou nos 210 após rodar logo no início da prova e não pontuar.

A decisão na Fórmula Vee Júnior, para jovens de 14 a 21 anos, ficou ainda mais acirrada. Com a vitória, Rafael Marques reduziu para apenas quatro pontos a diferença para o líder Augusto Águila (266 a 262).

Neste domingo, Águila precisa apenas de um segundo lugar para ficar com o título na Júnior. Rafael Marques terá que conseguir mais uma vitória e torcer para Águila chegar em terceiro ou não pontuar. Assista à decisão da FVee Júnior a partir de 8h25 no YouTube da Fórmula Vee e em www.fvee.com.br.