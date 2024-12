Juventus sofre contra lanterna, mas vence e ocupa o 6º lugar do Campeonato Italiano

A Juventus não teve vida fácil contra o lanterna Monza, mas quebrou a sequência de quatro empates consecutivos no Campeonato Italiano ao vencer por 2 a 1, neste domingo, no Stadio Brianteo, pela 17ª rodada. A campanha mediana, no entanto, vem rendendo apenas a 6ª colocação.

Com 31 pontos, a Juventus está atrás de Atalanta (40), Napoli (38), Inter de Milão (34), Lazio (34) e Fiorentina (31). O Monza, por sua vez, continua com apenas um triunfo em 17 jogos até aqui e permanece na lanterna, com dez, dentro da zona de rebaixamento.

As emoções ficaram todas concentradas no primeiro tempo. O Monza começou a partida pressionando, mas as tomadas erradas de decisão pesaram contra o lanterna da competição. A Juventus, por sua vez, foi mais eficaz e abriu o placar aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio de Koopmeiners, McKennie acertou um lindo chute para fazer 1 a 0.

O Moza não sentiu o baque, continuou fazendo uma boa partida e diminuiu aos 22, em um forte arremate de Birindelli. Mas a festa do time da casa durou pouco tempo. A Juventus juntou os cacos e voltou a ficar à frente do placar. Aos 39, Nicolas González aproveitou a sobra e fez 2 a 1.

O segundo tempo foi mais pacato, com poucas oportunidades de gol. O Monza teve um pouco mais de posse de bola, mas arriscou menos do que a Juventus e não conseguiu evitar a derrota. O time visitante ficou reclamando de um pênalti não marcado sobre Vlahovic.

No fim, mesmo vencendo, a Juventus foi melhor e perdeu mais uma grande oportunidade de gol. Yildiz recebeu em velocidade, invadiu a área e chutou. Stefano Turati impediu que o placar fosse aumentado.

A Juventus volta a campo pelo Campeonato Italiano apenas no dia 29 de dezembro, domingo, às 14h, para enfrentar a Fiorentina, no Allianz Stadium. No dia anterior, às 11h, o Monza visita o Parma, no Ennio Tardini.