João Fonseca revela nervosismo em final e comemora título: 'Orgulhoso de mim'

O jovem tenista João Fonseca garantiu o título do Next Gen ATP Finals de 2024 neste domingo. O brasileiro superou o norte-americano Learner Tien, por 3 sets a 1, em Jeddah, na Arábia Saudita, e desabafou após erguer a taça.

O atleta revelou um enorme nervosismo antes e durante a partida decisiva. Ele, que já havia enfrentado Tien em uma outra oportunidade, sabia da dificuldade que o adversário iria apresentar.

"Eu estava muito nervoso antes da partida. Eu sabia que seria muito difícil. Joguei uma final contra Learner em juniores [no US Open de 2023] e sei como ele pode jogar. Ele é um cara tão legal e um ótimo jogador, então eu sabia que seria difícil, mental e fisicamente. Mas eu consegui", celebrou João.

"Sinceramente, não sei como fiz isso no segundo set. Eu estava apenas tentando manter meu jogo forte no saque. Não estava jogando meu melhor no começo, estava muito nervoso. Mas depois do segundo set, acho que no terceiro foi outro João. Eu estava muito mais agressivo, indo para os golpes e ele ficou um pouco mais tenso. No quarto set, eu apenas fiz o meu melhor e consegui a vitória", analisou.

"Preciso acreditar que quando vou a um torneio posso vencer. Mas agora que venci, estou pensando: 'Uau, consegui'. Estou muito orgulhoso de mim mesmo", concluiu.

Campeão, João Fonseca igualou os feitos de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz como os únicos tenistas a conquistarem o título do Next Gen antes de completar 19 anos de idade. O brasileiro, ainda, é o primeiro sul-americano a vencer este torneio em toda a história.