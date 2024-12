Insucesso nas negociações: Atlético-MG inicia semana sem técnico

O Atlético-MG tinha a intenção de começar a semana com seu novo treinador definido para a temporada 2025. Mas não obteve sucesso nas negociações por um substituto para a vaga de Gabriel Milito e fracassou em sua meta.

A prioridade da direção do Atlético-MG estava no acerto com o português Luís Castro, que fez sucesso no Botafogo no ano passado. O negócio era considerado como "encaminhado" pelas informações que chegavam de Minas Gerais.

Mas o acerto não aconteceu. Luís Castro deixou o Al-Nassr e ainda recebe salários do time da Arábia Saudita, conforme acertado na rescisão de contrato. Assim, para fechar com outra equipe, necessitava da liberação dos árabes.

Além de Luís Castro, outros nomes chegaram a ser cogitados anteriormente no Atlético-MG, como os experientes Tite e Cuca e o português António Oliveira, ex-Corinthians. Agora, o Galo espera definir o responsável pelo comando da equipe até o fim do ano para não atrasar mais o seu planejamento.