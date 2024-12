Gyokeres passa em branco, Sporting tropeça no Gil Vicente e pode perder a liderança do Português

Neste domingo, o Sporting empatou com o Gil Vicente, em 0 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Português. No Estádio Cidade de Barcelos, nem mesmo o artilheiro Viktor Gyokeres conseguiu superar os donos da casa, que celebraram o ponto conquistado.

Com o empate, o Sporting recupera a liderança da tabela, que tinha sido perdida com a vitória do Porto, no sábado. No entanto, os Leões chegam aos 37 pontos e podem perder a ponta para o terceiro colocado Benfica, que tem 35 e enfrenta o Estoril nesta segunda-feira.

O Gil Vicente, por sua vez, chega aos 17 pontos, em 10º lugar.

Na próxima rodada, o Sporting fará duelo direto contra o Benfica, no domingo (29), às 17h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade. Já o Gil Vicente visita o Arouca, na sexta-feira, às 17h15.

O JOGO

O Sporting foi pouco criativo no primeiro tempo, sendo anulado pelo adversário, que adotou uma postura defensiva.

Na segunda etapa, Harder teve uma cabeçada perigosa defendida pelo goleiro do Gil Vicente.

Aos 21 minutos, Trincão chegou a balançar as redes para o Sporting, mas o árbitro havia marcado pênalti de Rúben Fernandes em Debast antes, invalidando o gol. Na checagem do VAR, no entanto, o juiz não viu penalidade para os Leões.