Fonseca vira jogo, bate americano e é campeão do Next Gen Finals

Por cerca de uma hora, o domingo não foi nada simples para João Fonseca na final do ATP Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito profissional em 2024. O brasileiro de 18 anos perdeu o primeiro set para o americano Learner Tien (19 anos, #122 do mundo) e viu o rival conquistar um set point para abrir 2 a 0. Fonseca, no entanto, fez o que faz de melhor. Jogou com coragem, salvou o set point com um ótimo saque e tomou o controle da partida. No fim, aplicou 2/4, 4/3(8), 4/0 e 4/2 (o torneio, que não dá pontos para o ranking, é disputado em melhor de cinco sets com cada parcial indo até quatro games) e conquistou o título em Gidá, na Arábia Saudita.

Além de primeiro sul-americano a levantar o troféu do Next Gen Finals, o carioca de 18 anos e 3 meses de idade, atual #145 do ranking mundial, é apenas o segundo mais jovem campeão do evento, ficando atrás apenas do italiano Jannik Sinner, que tinha 18 anos e 2 meses quando venceu a competição, em 2019. Carlos Alcaraz, outro famoso campeão do Next Gen Finals, chegou ao título quando tinha 18 anos e 6 meses.

Companhia ilustre

O ATP Next Gen Finals foi criado em 2017 e, apesar da história curta e de regras alternativas (o torneio adota no-ad, no-let, movimentação livre de público, árbitros de cadeira em posições mais baixas, tempo menor entre os pontos e sets que vão apenas até quatro), é possível dizer que a lista de campeões do torneio tem nomes ilustres. Os mais conhecidos são o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, e o espanhol Carlos Alcaraz, dono de quatro títulos de slam.

Outro campeão famoso é o grego Stefano Tsitsipas, ex-número 3 do mundo. Veja a lista com todos os campeões do ATP Next Gen Finals:

2017: Hyeon Chung (vice: Andrey Rublev)

2018: Stefanos Tsitsipas (Alex de Minaur)

2019: Jannik Sinner (Alex de Minaur)

2020: Não houve torneio por causa da pandemia

2021: Carlos Alcaraz (Sebastian Korda)

2022: Brando Nakashima (Jiri Lehecka)

2023: Hamad Medjedovic (Arthur Fils)

Como aconteceu

Fonseca começou tendo o saque quebrado. No segundo break point do americano, o brasileiro teve um smash para matar o ponto, mas não conseguiu e, pouco depois, errou uma curtinha. Tien aproveitou, abriu 2/0 e manteve a dianteira até fazer 4/2. Fonseca ainda ameaçou no último game, levando o placar até 30/30, mas o americano jogou dois pontos perfeitos e fechou o set.

Na segunda parcial, quem começou ameaçando foi Fonseca, mas Tien se salvou de dois break points e confirmou o serviço no segundo game. No quinto game, foi a vez do americano, que teve outro break point, mas o brasileiro se salvou vencendo uma troca de backhands. A decisão foi para um nervoso tie-break, com chances para os dois tenistas. Primeiro, uma esquerda longa de Tien deixou Fonseca com 4/3 de vantagem. O brasileiro confirmou seus dois saques, abriu 6/3 e teve três set points, mas perdeu os dois primeiros no saque de Tien e o terceiro com seu serviço, quando forçou uma direita cruzada que acabou saindo. Tien se salvou de um quarto set point com um belo saque e até abriu 8/7, mas o brasileiro também se salvou. O americano, então, errou uma passada de forehand e uma esquerda em sequência, e Fonseca ficou com a parcial por 4/3(8).

O backhand de Tien não se mostrava tão seguro, e Fonseca aproveitou para começar o terceiro set com uma quebra de saque. O jogo mudou radicalmente. O carioca venceu 14 pontos seguidos e, com uma curtinha espetacular, logo abriu 3/0, somando mais uma quebra na terceira parcial. Quando Tien errou mais um backhand, Fonseca confirmou o saque, fechou o set em 4/0 e tomou a dianteira de vez.

Depois disso, o jogo pareceu uma mera formalidade. Fonseca seguiu confirmando seu saque sem ser ameaçado e, no quinto game do quarto set, quebrou Tien com duas excelentes direitas em seguida. Depois, bastou confirmar o serviço mais uma vez e festejar a conquista.

Campanha Campeã

Fase de grupos:

Fonseca 3 x 2 Arthur Fils - 3/4(9), 4/2, 4/1, 1/4 e 4/1

Fonseca 3 x 1 Learner Tien - 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2

Fonseca 3 x 2 Jakub Mensik - 3/4(4), 4/3(8), 4/3(5), 3/4(4), e 4/3(5)

Semifinal:

Fonseca 3 x 0 Luca Van Assche - 4/2, 4/2 e 4/1

Final:

Fonseca 3 x 1 Learner Tien - 2/4, 4/3(8), 4/0 e 4/2