Facundo Torres será o 23º jogador uruguaio na história do Palmeiras

Anunciado oficialmente pelo Palmeiras, Facundo Torres foi o 23º jogador uruguaio contratado pelo Verdão em sua história. O último havia sido Merentiel, que chegou ao clube em 2022 e saiu em 2023.

Antes de Facundo Torres, o único uruguaio que fazia parte do atual elenco do Palmeiras era Joaquín Piquerez, que chegou ao time em 2021. Inclusive, ambos atuaram juntos no Peñarol entre 2020 e 2021.

Piquerez tem oito títulos conquistados pelo Palmeiras e é o uruguaio com mais jogos (165) e vitórias (100) pelo clube. Já o jogador nascido no Uruguai com mais bolas na rede é Villadoniga, que defendeu o Verdão entre 1942 e 1946.

Facundo Torres chega ao Palmeiras com contrato válido até o fim de 2029. Ele pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos, e deixa a equipe da Flórida como maior artilheiro da história do clube, com 47 gols marcados em 121 partidas.

O atacante de 24 anos já conheceu a Academia de Futebol, CT do Palmeiras, e deve se reapresentar para iniciar a pré-temporada de 2025 no começo de janeiro. A estreia de Facundo pelo Verdão pode acontecer já no primeiro compromisso da equipe na temporada, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

