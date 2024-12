Em jogo movimentado, Everton e Chelsea empatam sem gols pelo Inglês

Mesmo com um jogo movimentado e aberto, Everton e Chelsea empataram em 0 a 0 na manhã deste domingo, no Goodison Park, pelo Campeonato Inglês. O destaque da partida foi o goleiro Robert Sánchez, do Chelsea, que fez grandes defesas.

Com o empate, o Chelsea permanece na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 35 pontos em 17 jogos. O Everton é o 15º colocado, com 16 pontos em 16 partidas.

O Chelsea volta a campo pela competição na próxima quinta-feira (26), quando recebe o Fulham, às 12h (de Brasília). Por sua vez, o Everton visitará o Manchester City no mesmo dia, às 9h30, também pela Premier League.

Primeiro Tempo

O primeiro lance de perigo foi do Chelsea. Aos 25 minutos, Pedro Neto lançou Cole Palmer, que encontrou Nicolas Jackson na área livre para finalizar. O atacante chutou e Pickford fez uma grande defesa.

O Everton respondeu aos 37. Após belo chute de Mangala, Robert Sánchez fez uma grande defesa para evitar o gol.

Segundo Tempo

No início do segundo tempo, o Everton teve a chance mais clara do jogo até então. Harrison saiu cara a cara com Sánchez, que fez bela defesa e salvou o Chelsea.

Aos 31, outro lance muito perigoso. Sánchez defendeu o chute de Lindstrom e no rebote, Adarabioyo salvou o chute de Ndiaye.