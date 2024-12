Destaque, Lucas Moura faz sua 2ª temporada mais artilheira no São Paulo

O atacante Lucas Moura foi o grande destaque do São Paulo no ano de 2024. O jogador foi importante peça da equipe que terminou na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com vaga direta para a Libertadores de 2025. Em grande fase, o camisa 7 completou sua segunda temporada mais artilheira pelo Tricolor.

Em 47 jogos feitos em 2024, Lucas Moura balançou as redes em 14 oportunidades, além de distribuir dez assistências. O atacante ficou atrás apenas de Luciano, que marcou 18 gols nesta temporada, e empatado com o centroavante Calleri.

Foram dez gols no Brasileirão, dois no Campeonato Paulista, um na Copa do Brasil e outro na Libertadores. Com o desempenho, Lucas chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, comandada por Dorival Junior, na data Fifa de setembro.

Lucas só não superou a excelente temporada de 2012, quando foi campeão com o São Paulo da Copa Sul-Americana. Naquele ano, Lucas marcou 16 gols em 60 partidas. Os números renderam ao jogador uma vaga no elenco do PSG, clube em que atuou de 2013 a 2017.

Em 2024, Lucas superou os números de 2011, seu segundo ano na equipe profissional do São Paulo. Na temporada referida, o atacante, em 43 duelos disputados, marcou 13 gols, com apenas 19 anos.

No ano passado, em agosto, Lucas voltou ao futebol brasileiro e, em 19 jogos, marcou três gols. Ele foi decisivo na conquista do São Paulo na Copa do Brasil. Agora, tendo sua primeira temporada completa após o retorno, se consolidou como o grande nome da equipe.