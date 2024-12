Savarino está na mira de clube russo e pode deixar Botafogo, diz empresário

Um dos destaques do ano histórico do Botafogo, Savarino está na mira do Zenit, da Rússia. André Cury, empresário do atacante venezuelano, afirmou que existe a possibilidade de uma mudança de ares em breve.

"Zenit está interessado no Nestor (do São Paulo) e no Savarino. Admito que eles podem terminar na Rússia nesta janela de inverno (europeu)", afirmou André Cury, ao site russo Sport24.

Savarino chegou ao Botafogo em 2024, após defender o Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O atacante venezuelano se tornou um dos principais nomes de um ano histórico para o clube carioca, que conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

O atacante venezuelano marcou 14 gols e distribuiu 12 assistências em 55 jogos. Savarino tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026.

O Botafogo já perdeu um dos seus destaques de 2024. Anunciado no dia 6 de julho, Thiago Almada confirmou sua saída do Botafogo pouco mais de cinco meses após sua chegada. Depois da eliminação do Glorioso na Copa Intercontinental, o argentino revelou que vai para o Lyon, clube o qual John Textor também é dono.