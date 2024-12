Com futuro incerto, Luciano foi quem mais participou de jogos pelo São Paulo no ano

O futuro de Luciano ainda é incerto. Apesar de ser ventilado fora do São Paulo, o camisa 10 foi uma importante peça para o clube em 2024, sendo o jogador com mais participações em jogos no ano.

Luciano esteve no plantel do São Paulo em 61 oportunidades e entrou em campo em 60 delas. No período, marcou 18 gols e distribuiu duas assistências, sendo o artilheiro do Tricolor nesta temporada.

Em minutagem, segundo o Transfermarket, Luciano, com 4.210 minutos em campo só fica atrás de Rafael (4.590) e Robert Arboleda (4.399).

Esta foi segunda temporada de Luciano pelo São Paulo com mais números de jogos, superando 2022 (59 jogos). O único ano que superou a atual temporada foi o de 2023, em que o atacante concluiu 65 jogos.

Situação de Luciano

Luciano tem tido seu nome ventilado em outros clubes do Brasil e do exterior neste final de ano. O camisa 10 do São Paulo não garantiu sua permanência no clube para 2025 após a derrota para o Juventude no último jogo de sua equipe no Morumbis em 2024, mas o presidente Julio Casares garantiu que não irá se desfazer do jogador facilmente.

O camisa 10 tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026, portanto, o Tricolor só aceitará negociá-lo caso receba uma proposta extremamente vantajosa financeiramente, até porque a diretoria não pretende se desfazer do jogador.

Estritamente pelo lado financeiro, a saída de Luciano pode ajudar o São Paulo, já que aliviaria a folha salarial em um ano em que o clube terá de adotar uma política de austeridade para atender a política de governança imposta pela Galapagos Capital e Outfield, gestoras do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) lançado pelo Tricolor para a captação de R$ 240 milhões para quitar dívidas.