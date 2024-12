Cinco equipes brigam por quatro vagas na Copa Super 8 em rodada do NBB

A última rodada do primeiro turno do NBB (Novo Basquete Brasil) promete ser eletrizante nesta segunda-feira (23/12). São cinco equipes brigando pelas quatro vagas na Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times da metade inicial da temporada 2024/25. A competição mata-mata começa em 25 de janeiro e termina em 1º de fevereiro.

KTO Minas, Flamengo, CAIXA/Brasília Basquete e São Paulo estão classificados. O Tricolor ocupa o quarto lugar atualmente com 10 vitórias, mesmo número de triunfos de Pinheiros, Bauru Basket e Sesi Franca, mas, mesmo no pior cenário possível, está garantido na Copa Super 8.

Outro detalhe que vai trazer ainda mais emoção para esta rodada final do primeiro turno do NBB CAIXA: serão dois confrontos diretos pela vaga. Ceisc/União Corinthians recebe o Pinheiros no Poliesportivo Arnão, às 19h30, e o R10 Score Vasco da Gama encara o Bauru Basket, às 20h, em São Januário. Quem vencer está classificado.

Já o Sesi Franca visita o Botafogo no Oscar Zelaya, às 19h30, e tem de vencer para não depender de outros resultados. Atual tricampeão do NBB CAIXA, o time francano pode até terminar na terceira colocação, assegurando vantagem de decidir em casa no primeiro confronto eliminatório da Copa Super 8.

Garantido na primeira posição, o KTO Minas recebe o São Paulo, que ainda busca se manter entre os quatro primeiros, na Arena UniBH, às 19h30. Posicionado em segundo, o que garante vantagem de jogar como mandante até o confronto da semifinal, o Flamengo fecha o turno diante do Paulistano/CORPe, às 19h30, no Antonio Prado Jr., em São Paulo. Já o CAIXA/Brasília Basquete fica apenas na torcida, já que encerrou sua participação no primeiro turno, para não ser ultrapassado e se segurar em terceiro.