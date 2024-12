Brandon Royval isenta Nate Diaz de culpa por início de confusão no UFC 310

Às vésperas do UFC 310, realizado no dia 7 de dezembro, a organização presidida por Dana White aproveitou para iniciar a promoção da edição 311, que abrirá a temporada de eventos numerados em 2025, com uma coletiva de imprensa. Nos bastidores da cerimônia, no entanto, algumas confusões roubaram a cena, entre elas uma batalha de garrafas de água lançadas pelas equipes de Nate Diaz e Islam Makhachev. Na época, o 'bad boy' americano foi apontado como o causador da confusão, mas, ao que parece, a história não foi bem assim.

Presente no local no momento do imbróglio, Brandon Royval contou - em entrevista ao site 'MMA Fighting' - que o responsável por lançar a primeira garrafa de água e iniciar a confusão foi um membro da entourage de Makhachev, isentando Diaz de culpa pelo ocorrido. Ainda de acordo com o primeiro colocado no ranking peso-mosca (57 kg) do UFC, o objeto, por pouco, não o acertou por engano, já que estava próximo ao alvo original, que seria Nate.

"Uma garrafa de água quase me atingiu quando eu estava com (Nate) Diaz. Essa é outra coisa que as pessoas não viram. Diaz não lançou a primeira garrafa de água. A primeira garrafa foi jogada nele. Ele estava andando, aquela garrafa passou voando, quase me derrubou. Eu olho para cima e fico tipo: 'Quem c*** fez isso?'. E aí Diaz se virou e eu fiquei tipo: 'Ah, eles estão indo atrás dele'. Mas originalmente eu pensei que esses filhos da p*** estavam jogando garrafas de água em mim. Eu estava tipo, que m*** é essa?", contou Royval.

Nome limpo

Segundo Royval, o verdadeiro culpado pelo início da confusão seria o russo Tagir Ulanbekov, seu rival no peso-mosca do UFC e membro do time que acompanhava Makhachev na coletiva de imprensa. Curiosamente, Nate Diaz nunca procurou desmentir os boatos de que teria sido ele o instigador da briga, o que para Brandon se explica pela personalidade do 'bad boy'.

"Ele não dá a mínima para limpar seu nome. Mas essa é a verdade. Não foi ele quem lançou a primeira garrafa de água. Eu não sei se teve algo antes que levou a isso, mas eu estava andando na frente dele durante quase o tempo inteiro. Juro por Deus, Nate não começou essa m***. O vídeo mostra Nate atirando a primeira garrafa, mas alguém só gravou porque a garrafa foi atirada contra ele primeiro. Eu estava no fundo, aquela merda quase me atingiu", finalizou o peso-mosca.

Se fora do octógono Brandon Royval já cumpriu seu dever de esclarecer esta recente confusão, dentro dele o peso-mosca americano irá em busca de um novo 'title shot' na categoria. Para isso, 'Raw Dawg' terá que vencer o angolano Manel Kape no próximo dia 1º de março, na luta principal do UFC Vegas 103.

