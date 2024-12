Bahia fica perto de anunciar a compra de Michel Araújo junto ao São Paulo

De olho na temporada 2025, o Bahia pode anunciar em breve um reforço para o meio-campo. O time de Salvador definiu os valores com o São Paulo para contar com o meia Michel Araújo. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O Bahia irá adquirir o uruguaio em definido. Para isso, pretende desembolsar 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. O contrato do atleta será de quatro anos.

Michel Araújo, de 28 anos, teve duas temporadas distintas com a camisa do São Paulo. No ano passado, atuou em 50 jogos, com 4 gols e 3 assistências. Em 2024, sofreu uma queda de rendimento: disputou apenas 38 partidas e não participou de nenhum gol pelo Tricolor paulista.

Ainda assim, Michel Araújo tem a versatilidade a seu favor, algo que agrada ao técnico Rogério Ceni, do Bahia. Ele pode atuar em várias funções no meio-campo e até como ala esquerdo.