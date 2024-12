Atalanta vence Empoli, chega a incríveis 11 vitórias e recupera a liderança do Italiano

A Atalanta continua realizando uma campanha surpreendente no Campeonato Italiano. Neste domingo, reassumiu a liderança ao derrotar o Empoli por 3 a 2, no estádio Atleti Azzurri d’Italia, pela 17ª rodada. O time de Bérgamo sofreu alguns sustos, mas se manteve firme psicologicamente e somou o seu 11º triunfo consecutivo na competição.

Com a vitória, a Atalanta pulou para a liderança, com 40 pontos, derrubando o Napoli para o segundo lugar, com 38. Completam o G-4: Inter de Milão e Lazio, ambos com 34. O Empoli, por sua vez, somou o seu quarto tropeço em cinco jogos e caiu para o 11º lugar, com 19.

Em campo, o Empoli surpreendeu a Atalanta ao abrir o placar aos 13 minutos. Liam Henderson achou Lorenzo Colombo dentro da área. Ele chegou batendo de primeira para fazer 1 a 0. Mas o gol inflamou o atual líder do campeonato, que buscou a virada ainda na etapa inicial.

Aos 34, Zappacosta colocou a bola na cabeça de Ketelaere, que desviou para o gol. A virada aconteceu nos acréscimos. Após grande jogada pela esquerda, Zaniolo recebeu dentro da área e apenas ajeitou para Lookman fazer 2 a 1.

No segundo tempo, o Empoli voltou a assustar. Aos 11, Esposito cobrou pênalti com perfeição e empatou. O time visitante criou boas oportunidades, mas novamente a Atalanta foi mais eficaz e não desistiu até ficar novamente à frente do placar.

Aos 41, Ketelaere costurou a marcação adversário e arriscou da entrada da área para fazer 3 a 2. A bola morreu no canto direito do goleiro Vasquez Llach. No fim, o Empoli ainda tentou o empate, mas acabou sendo superado pela Atalanta.

Ainda neste domingo, com show do argentino Dybala, autor de dois gols, a Roma atropelou o Parma por 5 a 0, em casa, e subiu para décimo lugar, com 19 pontos, deixando o seu rival na 16ª colocação, com 15. De quebra, ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento.

Já o Venezia se aproveitou do fator casa para superar o Cagliari por 2 a 1 e quebrar uma série de seis tropeços consecutivos, em duelo direto contra a degola. Apesar do triunfo, o Venezia seguiu na penúltima posição, com 13 pontos, contra 14 do Cagliari, uma colocação acima.