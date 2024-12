Atalanta ganha do Empoli em casa e mantém liderança do Italiano

Neste domingo, a Atalanta venceu o Empoli por 3 a 2 e se manteve na liderança do Campeonato Italiano. O jogo, válido pela 17ª rodada da competição, contou com gols de Charles de Ketelaere (2), Lookman pelos mandantes, enquanto Lorenzo Colombo e Esposito anotaram para os visitantes.

Com o triunfo em casa, a Atalanta chegou aos 40 pontos e retomou a liderança do Campeonato Italiano. A equipe, agora, soma uma sequência de 11 vitórias consecutivas na competição. O Napoli, vice-líder, tem 38 unidades.

Já o Empoli, diante da derrota, permaneceu na 11ª colocação, com 19 unidades conquistadas.

Pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta visita a Lazio no sábado (28), no Estádio Olímpico de Roma, às 16h45 (de Brasília). Por sua vez, o Empoli no mesmo dia, às 11h, recebe o Genoa, no Estádio Carlo Castellani.

OS GOLS

O Empoli inaugurou o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo. Em jogada rápida pelo lado direito do ataque, Liam Henderson, dentro da área cruzou para Lorenzo Colombo, que, livre de marcação, bateu de primeira para o fundo das redes defendidas por Carnesecchi.

A reação da Atalanta começou aos 33 minutos, ainda na etapa inicial. Zaniolo, pela esquerda, fez um cruzamento para a área e De Ketelaere apareceu para completar de peixinho no canto inferior direito de Vásquez.

A virada da saiu aos 45 minutos. Charles de Ketelaere fez linda jogada pela esquerda e cruzou para a área. Zaniolo, de cabeça, ajeitou para Lookman, que dominou e completou para o fundo do gol.

No segundo tempo, aos 12 minutos, o Empoli deixou tudo igual novamente. Após pênalti assinalado pela arbitragem, Sebastiano Esposito assumiu a cobrança e não desperdiçou, converteu e anotou o segundo dos visitantes.

O terceiro da Atalanta aconteceu aos 40 minutos. Mario Pasalic passou para de Ketelaere, que, pela direita, foi costurando a marcação adversária, trouxe para o centro e, na linha da grande área, finalizou de canhota no canto inferior esquerdo de Vásquez.