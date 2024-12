Veja números do volante Andreas Pereira, do Fulham, alvo do Palmeiras

Buscando reforçar o meio-campo, o Palmeiras tem o volante Andreas Pereira no radar. O atleta de 28 anos é considerado uma peça importante no Fulham, equipe que defende desde metade de 2022.

Em 2024, Andreas Pereira disputou 36 jogos pelo Fulham, incluindo a última e a atual temporada europeia. De acordo com dados do Sofascore, ele marcou quatro gols e deu quatro assistências. Além disso, é o líder do time em passes decisivos (94) e o terceiro com ações com bola (1.653). Além disso, tem 108 bolas recuperadas e 33% de acerto em cruzamentos.

Antes de defender o Fulham, Andreas Pereira atuou no futebol brasileiro, defendendo a camisa do Flamengo, emprestado pelo Manchester United. Na equipe carioca, o meio-campista disputou 53 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Pelo Rubro-Negro, ainda conquistou uma Copa do Brasil (2021) e uma Libertadores (2022).

O jogador ficou marcado também por uma falha na final da Libertadores, em Montevideu, justamente contra o Palmeiras. Na oportunidade, ele escorregou e errou o passe para David Luiz, Deyverson roubou a bola e fez o gol que deu o título ao Verdão.

Andreas Pereira pelo Fulham em 2024: ? 36 jogos

? 4 gols

? 4 assistências

? 94 passes decisivos (1º do time!)

? 108 bolas recuperadas (!)

? 33% acerto no cruzamento (!)

? 1.653 ações com a bola (3º do time!)

O atleta ficou no time carioca até o meio de 2022 e voltou para a Inglaterra, mas para defender a camisa do Fulham. Ao todo, ele tem 97 jogos pela equipe inglesa, com dez gols e 14 assistências. Tendo atuações de destaque em sua atual equipe, Andreas Pereira tem sido nome constante nas convocações da Seleção Brasileira.

O jogador chegaria para disputar espaço no meio-campo do Palmeiras, que, hoje em dia, conta com nomes como Aníbal Moreno e Richard Ríos, que foram os titulares na temporada de 2024. Ainda complementar o setor Zé Rafael, Fabinho e Figueiredo. Este último será promovido para o time principal em 2025, conforme já revelado por Abel Ferreira.