Surfe: WSL restaura 110 mil corais e retira 26 toneladas de lixo em oceanos

Do UOL, no Rio de Janeiro

A World Surf League (WSL) divulgou o relatório com resultados alcançados pelo "WSL One Ocean", iniciativa global que organizou diversas ações de sustentabilidade durante a temporada do Championship Tour (CT). Já são 110 mil recifes de corais restaurados e 26 toneladas de lixos retirados dos oceanos.

O que aconteceu

Pouco mais de 4.500 voluntários estiveram envolvidos nas ações e mais de 53 mil hectares de terras foram restauradas, incluindo a proteção de ecossistemas de surfe nos 17 locais onde a liga esteve, como Brasil, Austrália, Fiji, Taiti, Estados Unidos, El Salvador, Portugal e Havaí.

Além disso, desde 2018 a liga já compensou mais de 29 mil toneladas de emissões de CO2, o que equivale a plantar e cultivar mais de 480 mil árvores durante dez anos.

Em conjunto com a WSL Pure, também foram feitas parcerias com comunidades locais, povos indígenas, surfistas e uma coalizão de mais de 100 organizações para sediar cerca de 17 projetos e ativações de impacto local. A WSL Pure é uma organização sem fins lucrativos da entidade que levanta pautas voltadas para sustentabilidade em todas as etapas do Mundial.

Neste ano, o Programa Ambiental das Nações Unidas reconheceu o WSL One Ocean como um "ator da década para a restauração de ecossistemas". Através deste reconhecimento, o WSL One Ocean se une às principais organizações e agências comprometidas com a restauração de ecossistemas para um futuro sustentável.

Atuação forte nas ações sustentáveis no Brasil

As medidas para preservação do meio ambiente foram feitas de forma massiva pela WSL no Brasil. A cidade de Saquarema (RJ), por receber uma das etapas do Mundial, foi a mais impactada.

Na Praia de Itaúna, onde acontece a competição, foi feita uma limpeza no manguezal da Lagoa de Saquarema. A ação foi coordenada pela WSL Pure.

As iniciativas envolveram estudantes de escolas públicas, membros da equipe da WSL e competidores estrangeiros, casos de Imaikalani deVault, Barron Mamiya, Seth Moniz e Bettylou Sakura Johnson, do Havaí, juntamente com Liam O´Brien, da Austrália, e Matthew McGillivray, da África do Sul.

Durante os oito dias de evento foram reciclados mais de três toneladas de resíduos, o que significa que 99% dos materiais foram reaproveitados. Houve ainda a entrega de quilhas e abrigos de ônibus para o município, produzidos através da reciclagem de 590 kg de lonas e 90 kg de presilhas, todas retiradas da estrutura montada para o Vivo Rio Pro 2024. Outra medida sustentável foi a neutralização de carbono para equilibrar as emissões de gases de efeito estufa na Praia de Itaúna.