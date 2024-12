Sem Rafinha e com possível saída de Moreira, São Paulo liga alerta para lateral-direita

O São Paulo tem mais uma posição a ser reforçada na próxima janela transferências. Com as recentes movimentações no mercado, a lateral-direita tornou-se uma prioridade do clube para 2025.

Na última sexta-feira, o Tricolor viu Rafinha se despedir de forma oficial. O experiente jogador não chegou a um acordo com a diretoria e, portanto, não renovará seu contrato, que se encerra no fim deste ano.

Além do veterano, a comissão técnica de Luis Zubeldía pode perder outra peça do setor: Moreira. O garoto pode ser envolvido pelo São Paulo como uma moeda de troca na negociação com o Porto pelo lateral esquerdo Wendell. O jovem, revelado em Cotia, tem sido pouco utilizado na equipe principal.

Sendo assim, o Tricolor ficaria com apenas duas opções para a função: o titular Igor Vinícius e também o garoto Igor Felisberto, de somente 17 anos.

A diretoria do São Paulo, portanto, enxerga a necessidade de reforçar a lateral-direita para não ter preocupações ao longo da próxima temporada. Em determinado período deste ano, por exemplo, a equipe viu Rafinha, Moreira e Igor Vinícius se lesionarem ao mesmo tempo e teve que recorrer a Ferraresi improvisado.

A lateral-direita, porém, não é o único setor priorizado pelo clube. A gestão de Julio Casares também visa a contratação de um lateral-esquerdo (o plano A é Wendell), um meio-campista, um atacante de velocidade e mais um centroavante. Para viabilizar as contratações, entretanto, o São Paulo precisa se desfazer de jogadores e abrir espaço na folha salarial.

Rafinha se despede após três temporadas

Rafinha inicialmente tinha a ideia de permanecer no São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista, uma vez que se lesionou no início da temporada e acabou perdendo boa parte do primeiro semestre. Seria uma forma de compensar esse período em que ficou afastado dos gramados durante 2024.

O São Paulo, entretanto, precisa cortar custos visando a próxima temporada, em que terá de se adequar a um teto orçamentário, entre outras políticas de governança exigidas pela Galápagos Capital, gestora do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) do clube e que repassará R$ 240 milhões para o pagamento de dívidas.

Rafinha é um atleta experiente, com um alto vencimento. Sua saída do São Paulo aliviará a folha salarial e proporcionará a chegada de novos nomes.

Rafinha deixa o São Paulo com 117 jogos disputados, um gol marcado, em um clássico contra o Palmeiras, e dos títulos: a Copa do Brasil, em 2023, e a Supercopa do Brasil, em 2024. O lateral direito também participou das campanhas que resultaram nos vice-campeonatos da Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista, ambas em 2022.