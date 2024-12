Rivais no Brasil se unem por título em 1ª 'Copa do Mundo' da liga de Piqué

Dois times que rivalizam em campo decidiram investir em conjunto para fortalecer a seleção que representará o Brasil na 1ª Kings World Cup Nations, a "Copa do Mundo" inspirada na liga alternativa de futebol de 7 criada por Gerad Piqué.

O que aconteceu

A FURIA e a g3x uniram forças em prol da campanha brasileira no torneio, que será disputado na Itália entre os dias 1º e 10 de janeiro. A preparação da seleção verde-amarela está sendo feito em São Paulo, com os dois os times bancando a estrutura e os recursos.

Ambos cederam praticamente todos os jogadores que foram convocados —apenas um defende outra equipe nacional. A delegação, que é administrada também em conjunto, embarca no dia 30 e passará o Ano Novo em território italiano. O planejamento traçado não se limita ao campo e também envolve profissionais do setor de saúde, assim como em clubes de futebol.

Os rivais esportivos deixaram as diferenças de lado para encabeçarem o projeto da seleção na competição. Em junho, os dois times cruzaram caminhos nas quartas de final da Kings World Cup, espécie de "Mundial" de clubes, em jogo quente que terminou com vitória da g3x, que terminou com o vice-campeonato. Agora, compartilham o objetivo de levarem o Brasil ao título entre países.

Gaules e Cris Guedes, "parça" de Neymar, presidem a delegação brasileira. O streamer é o nome forte da g3x, enquanto o empresário é co-fundador da FURIA. A inclusão de famosos e de personalidades nos times é uma estratégia da competição, que é sucesso internacional nas redes sociais e tem regras adaptadas para deixar o jogo mais dinâmico, como impedir que um jogo termine sem gols.

O Brasil estreia no dia 2 contra a Coreia do Sul, liderada por Kang-In Lee, do PSG, e pelo ex-jogador Ji-Sung Park, ídolo do Manchester United. Os brasileiros não são eliminados em caso de derrota na primeira fase, mas caem se também perderem o segundo jogo. Em caso de vitórias nos dois primeiros jogos, a equipe se garante direto nas quartas de final.

A "Copa do Mundo" da Kings League irá coroar um entre 16 países participantes. Além do Brasil e da Coreia do Sul, também estão no páreo: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Colômbia, Espanha, EUA, Itália, Japão, Marrocos, México, Peru, Turquia, Ucrânia e Uzbequistão. Todas as partidas serão disputadas em Milão, menos a grande final, que terá Torino como palco.

Cada vez mais a gente está trabalhando o foco agora, a adaptação, [porque] vai estar muito frio [na Itália]. Mas estamos muito contentes, muito felizes por tudo o que está acontecendo e o time está bem preparado.

A gente está entre g3x e FURIA para deixar toda a estrutura melhor possível para os jogadores. A gente fica bravo às vezes quando perde um jogo, acontece aquelas coisas de jogo, Mas eu acho que aqui está todo mundo focado na seleção brasileira, no Brasil, então a gente deixou as diferenças de lado e aqui está todo mundo junto e está bem legal.

Cris Guedes, ao UOL

Delegação brasileira

Goleiros:

Barata (g3x FC)

João Pedro (FURIA FC)

Zagueiros:

Maicon (g3x FC)

Wembley (FURIA FC)

Meio-campo:

Jeffinho (FURIA FC)

Andreas (g3x FC)

Rufino (g3x FC)

Well (g3x FC)

Davi (g3x FC)

Atacantes:

Choco (Jardim F7)

Lipão (FURIA FC)

Leleti (FURIA FC)

Kelvin (g3x FC)

Comissão Técnica